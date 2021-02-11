Российские и турецкие военные провели тренировку в сирийском Саракибе
- AFP
«Нам необходимо ещё раз отработать все задачи. Я знаю, что тут все люди опытные. Но нам важно добиться максимально слаженной работы», — приводит ТАСС его слова.
Турецкий военный уточнил, что совместные тренировки направлены на отработку различных действий патрульных. По его словам, патрулирование в этом районе не проводилось более полугода.
8 января российские и турецкие военные провели первое в 2021 году совместное патрулирование в провинции Эль-Хасека на северо-востоке Сирии.