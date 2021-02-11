Российские и турецкие военные провели тренировку в сирийском Саракибе

Российские и турецкие военнослужащие провели тренировки в городе Саракибе в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил представитель командования Вооружённых сил Турции.

«Нам необходимо ещё раз отработать все задачи. Я знаю, что тут все люди опытные. Но нам важно добиться максимально слаженной работы», — приводит ТАСС его слова.

Турецкий военный уточнил, что совместные тренировки направлены на отработку различных действий патрульных. По его словам, патрулирование в этом районе не проводилось более полугода.

8 января российские и турецкие военные провели первое в 2021 году совместное патрулирование в провинции Эль-Хасека на северо-востоке Сирии.