Сербия ведёт переговоры о закупке российской вакцины «Спутник лайт»

Премьер-министр Сербии Анна Брнабич заявила, что сербская сторона ведёт переговоры по поводу закупки российской однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник лайт».

Об этом она сказала на пресс-конференции с премьером Чехии Андреем Бабишем в Белграде.

«Мы ведём переговоры о новых дополнительных количествах, особенно в связи с тем, что российский институт Гамалеи готовит новую вакцину, которая называется «Спутник лайт», и мы ведём переговоры и по закупке «Спутника лайт», — цитирует её ТАСС.

Ранее сообщалось, что однокомпонентная вакцина «Спутник лайт» от COVID-19 появится в феврале этого года.