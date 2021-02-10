Сербия ведёт переговоры о закупке российской вакцины «Спутник лайт»
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Об этом она сказала на пресс-конференции с премьером Чехии Андреем Бабишем в Белграде.
«Мы ведём переговоры о новых дополнительных количествах, особенно в связи с тем, что российский институт Гамалеи готовит новую вакцину, которая называется «Спутник лайт», и мы ведём переговоры и по закупке «Спутника лайт», — цитирует её ТАСС.
Ранее сообщалось, что однокомпонентная вакцина «Спутник лайт» от COVID-19 появится в феврале этого года.