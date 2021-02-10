Посол России заявил о предложении Туниса возобновить чартерные рейсы

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Власти Туниса предложили России возобновить чартерное авиасообщение, сообщил российский посол в стране Сергей Николаев.
Посол России заявил о предложении Туниса возобновить чартерные рейсы
  • РИА Новости
  • © Марина Лысцева

«Тунисское правительство приняло «особые» меры в отношении российского туристического рынка и предложило возобновить чартерные рейсы из России», — цитирует РИА Новости Николаева.

По его словам, с тунисским руководством существует взаимопонимание о том, что безопасность российских граждан находится в приоритете.

Он также выразил уверенность, что туристический поток возобновится по мере нормализации ситуации.

Ранее Тунис зарегистрировал российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V».

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