Посол России заявил о предложении Туниса возобновить чартерные рейсы
- РИА Новости
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«Тунисское правительство приняло «особые» меры в отношении российского туристического рынка и предложило возобновить чартерные рейсы из России», — цитирует РИА Новости Николаева.
По его словам, с тунисским руководством существует взаимопонимание о том, что безопасность российских граждан находится в приоритете.
Он также выразил уверенность, что туристический поток возобновится по мере нормализации ситуации.
Ранее Тунис зарегистрировал российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V».