Роспотребнадзор разработал новый высокоточный тест на COVID-19

Роспотребнадзор разработал инновационный высокоточный тест, позволяющий ускорить процесс диагностики COVID-19 в 3—4 раза.

«Новый набор реагентов для экспресс-анализа на COVID-19 позволяет снизить время амплификации в пять и более раз, а общее время тестирования в три-четыре раза. Для клинических образцов с высокой и средней вирусной нагрузкой показатели чувствительности и специфичности составили 100%», — приводит Интерфакс сообщения ведомства.

Отмечается, что теперь общее время тестирования составит один-полтора часа в зависимости от образца против четырёх-пяти часов при обычной ПЦР.

Ранее сообщалось, что в России провели более 105 млн тестов на коронавирус.