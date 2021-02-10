Роспотребнадзор разработал новый высокоточный тест на COVID-19
«Новый набор реагентов для экспресс-анализа на COVID-19 позволяет снизить время амплификации в пять и более раз, а общее время тестирования в три-четыре раза. Для клинических образцов с высокой и средней вирусной нагрузкой показатели чувствительности и специфичности составили 100%», — приводит Интерфакс сообщения ведомства.
Отмечается, что теперь общее время тестирования составит один-полтора часа в зависимости от образца против четырёх-пяти часов при обычной ПЦР.
Ранее сообщалось, что в России провели более 105 млн тестов на коронавирус.