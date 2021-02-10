NASA рассматривает возможность получения места для астронавта на «Союзе» весной

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NASA рассматривает возможность получения дополнительного места на «Союзе» для полёта астронавта на Международную космическую станцию весной нынешнего года.
NASA рассматривает возможность получения места для астронавта на «Союзе» весной
  • Reuters

«В настоящее время NASA рассматривает возможность получения дополнительного места в предстоящей весенней миссии «Союза» по замене членов экипажа на МКС для астронавта NASA с целью заручиться дополнительным потенциалом к тому, что уже было запланировано агентством», — приводит ТАСС заявление NASA.

Ранее американская частная компания Axiom Space назвала имена членов первого частного экипажа, отправляющегося на Международную космическую станцию (МКС).

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