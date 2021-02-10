NASA рассматривает возможность получения места для астронавта на «Союзе» весной

NASA рассматривает возможность получения дополнительного места на «Союзе» для полёта астронавта на Международную космическую станцию весной нынешнего года.

«В настоящее время NASA рассматривает возможность получения дополнительного места в предстоящей весенней миссии «Союза» по замене членов экипажа на МКС для астронавта NASA с целью заручиться дополнительным потенциалом к тому, что уже было запланировано агентством», — приводит ТАСС заявление NASA.

Ранее американская частная компания Axiom Space назвала имена членов первого частного экипажа, отправляющегося на Международную космическую станцию (МКС).