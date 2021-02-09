В Иране рассказали о планах по совместному с Россией производству вакцины от COVID-19

Замглавы Минздрава Ирана, глава Организации по контролю за производством лекарственных препаратов и продовольствия Мохаммад Реза Шанесаз рассказал о планах по совместному с Россией производству вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

По его словам, в дальнейшем соответствующие препараты можно было бы экспортировать в страны Персидского залива.

«Основным шагом в этом сотрудничестве с Россией является скорейшее удовлетворение потребностей Ирана в вакцинах, а следующая цель — это экспорт этих вакцин... Иран при совместной работе с российскими компаниями с учётом своего стратегического географического положения может обеспечить потребности как стран Персидского залива, с которыми у нас дружественные отношения, так и других стран восточного региона», — цитирует его РИА Новости.

По мнению представителя Минздрава Ирана, это будет беспроигрышное партнёрство для всех, кто решит участвовать в этом процессе.

Ранее Иран зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».