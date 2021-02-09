В Канаде за сутки выявили менее трёх тысяч случаев COVID-19

Число инфицированных коронавирусом возросло в Канаде за последние сутки на 2 968, до 808 120. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Ведомство представило данные о 3 860 случаях инфицирования, из которых на 8 февраля пришлось 2 968. Остальные были выявлены 6–7 февраля в ряде регионов, но информация о них не была вовремя направлена в Минздрав и не включалась в сводную статистику. 7 февраля ведомство проинформировало о 3 203 новых инфицированных.

На данный момент тестирование на коронавирус прошли 22,2 млн канадцев, выздоровели 747,1 тыс. человек. Зарегистрировано 20 835 летальных исходов.

Ранее сообщалось, что в Канаде за сутки выявили 3,2 тысячи случаев коронавируса.