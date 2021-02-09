В Канаде за сутки выявили менее трёх тысяч случаев COVID-19
- Reuters
Ведомство представило данные о 3 860 случаях инфицирования, из которых на 8 февраля пришлось 2 968. Остальные были выявлены 6–7 февраля в ряде регионов, но информация о них не была вовремя направлена в Минздрав и не включалась в сводную статистику. 7 февраля ведомство проинформировало о 3 203 новых инфицированных.
На данный момент тестирование на коронавирус прошли 22,2 млн канадцев, выздоровели 747,1 тыс. человек. Зарегистрировано 20 835 летальных исходов.
Ранее сообщалось, что в Канаде за сутки выявили 3,2 тысячи случаев коронавируса.