В Канаде за сутки выявили менее трёх тысяч случаев COVID-19

Короткая ссылка
Число инфицированных коронавирусом возросло в Канаде за последние сутки на 2 968, до 808 120. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
В Канаде за сутки выявили менее трёх тысяч случаев COVID-19
  • Reuters

Ведомство представило данные о 3 860 случаях инфицирования, из которых на 8 февраля пришлось 2 968. Остальные были выявлены 6–7 февраля в ряде регионов, но информация о них не была вовремя направлена в Минздрав и не включалась в сводную статистику. 7 февраля ведомство проинформировало о 3 203 новых инфицированных.

На данный момент тестирование на коронавирус прошли 22,2 млн канадцев, выздоровели 747,1 тыс. человек. Зарегистрировано 20 835 летальных исходов.

Ранее сообщалось, что в Канаде за сутки выявили 3,2 тысячи случаев коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить