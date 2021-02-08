Генсек ООН назвал текущий год ключевым в борьбе с изменением климата

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал все государства объявить о мерах по сокращению вредных выбросов в атмосферу к ноябрю 2021 года.
Генсек ООН назвал текущий год ключевым в борьбе с изменением климата
  • Reuters

«2021-й — ключевой год в борьбе против изменений климата», — приводит ТАСС слова Гутерреша на мероприятии по подготовке 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), которая пройдёт в ноябре в Глазго.

Он подчеркнул, что не позднее чем к началу COP-26 все страны должны выступить со значительно более амбициозными национальными мерами, направленными на достижение нулевых выбросов к 2030 году.

Генсек добавил, что развитые страны должны выполнять обещание выделять $100 млрд в год на финансирование климатических программ в развивающихся странах.

27 января спецпосланник президента США по климату Джон Керри анонсировал международный саммит по изменению климата.

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