В Берлине после подрыва бомбы арестован мужчина

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Генпрокуратура Берлина сообщила, что 29-летний мужчина арестован после подрыва бомбы во дворе жилого дома.
В Берлине после подрыва бомбы арестован мужчина
  • Reuters

«После детонации взрывного устройства 4 февраля во дворе жилого дома в Шёнеберге в Берлине выдан ордер на арест 29-летнего мужчины за различные нарушения закона о взрывчатых веществах», — говорится в сообщении берлинской Гепрокуратуры в Twitter.

Отмечается, что в квартире арестованного было обнаружено ещё девять самодельных бомб.

Второй человек, задержанный на месте происшествия, был отпущен после обыска.

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