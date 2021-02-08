В Берлине после подрыва бомбы арестован мужчина

Генпрокуратура Берлина сообщила, что 29-летний мужчина арестован после подрыва бомбы во дворе жилого дома.

«После детонации взрывного устройства 4 февраля во дворе жилого дома в Шёнеберге в Берлине выдан ордер на арест 29-летнего мужчины за различные нарушения закона о взрывчатых веществах», — говорится в сообщении берлинской Гепрокуратуры в Twitter.

1/2 Nach Detonation eines Sprengsatzes am 4.2. im Hof eines Schöneberger Wohnhauses: #StaatsanwaltschaftBerlin erwirkte einen Haftbefehl gegen den 29-Jährigen wegen diverser Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz. In der Wohnung wurden 9 weitere zündfähige Rohrbomben aufgefunden. https://t.co/eJbPqI21J7 — Generalstaatsanwaltschaft Berlin (@GStABerlin) February 8, 2021

Отмечается, что в квартире арестованного было обнаружено ещё девять самодельных бомб.

Второй человек, задержанный на месте происшествия, был отпущен после обыска.