В Мексике почти 1,5 млн вылечились от последствий COVID-19

Число жителей Мексики, вылечившихся от последствий инфицирования коронавирусом, достигло 1 490 077, сообщает ТАСС.

По примерным оценкам властей, с февраля 2020 года в стране заболели около 2,13 млн человек.

В последние 14 дней симптомы коронавируса проявились у 76,7 тыс. человек.

По сравнению с предыдущей неделей темпы распространения инфекции сократились на 33%.

За минувшие сутки власти зарегистрировали 414 летальных исходов среди инфицированных пациентов, на 1 082 меньше, чем днём ранее, общее число умерших достигло 166 200.

Ранее сообщалось, что число случаев коронавируса в Мексике достигло 1 912 871.