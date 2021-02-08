В Мексике почти 1,5 млн вылечились от последствий COVID-19

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Число жителей Мексики, вылечившихся от последствий инфицирования коронавирусом, достигло 1 490 077, сообщает ТАСС.

По примерным оценкам властей, с февраля 2020 года в стране заболели около 2,13 млн человек.

В последние 14 дней симптомы коронавируса проявились у 76,7 тыс. человек.

По сравнению с предыдущей неделей темпы распространения инфекции сократились на 33%.

За минувшие сутки власти зарегистрировали 414 летальных исходов среди инфицированных пациентов, на 1 082 меньше, чем днём ранее, общее число умерших достигло 166 200.

Ранее сообщалось, что число случаев коронавируса в Мексике достигло 1 912 871.

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