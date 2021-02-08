Кандидат в президенты Эквадора Араус объявил о своей победе на выборах

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Кандидат в президенты Эквадора Андрес Араус, который представляет левоцентристскую коалицию «Союз ради надежды», объявил о своей победе на выборах.

«Мы победили. Убедительная победа во всех регионах нашей прекрасной страны», — написал он в Twitter.

Араус не уточнил, кем он себя считает — избранным президентом или претендентом, набравшим больше всего голосов в первом туре.

Он отметил, что его сторонники подождут официальных результатов выборов и пойдут праздновать на улицу.

7 февраля, в воскресенье, завершилось голосование на президентских и парламентских выборах в Эквадоре.

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