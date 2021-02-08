Кандидат в президенты Эквадора Араус объявил о своей победе на выборах
«Мы победили. Убедительная победа во всех регионах нашей прекрасной страны», — написал он в Twitter.
Араус не уточнил, кем он себя считает — избранным президентом или претендентом, набравшим больше всего голосов в первом туре.
Он отметил, что его сторонники подождут официальных результатов выборов и пойдут праздновать на улицу.
7 февраля, в воскресенье, завершилось голосование на президентских и парламентских выборах в Эквадоре.