Моди прокомментировал ситуацию в штате Уттаракханд, где сошёл ледник

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что следит за ситуацией в штате Уттаракханд, где сошёл ледник.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Постоянно слежу за плачевной ситуацией в Уттаракханде. Индия поддерживает Уттаракханд, и нация молится за безопасность всех. Постоянно общаемся с властями и получаем обновлённую информацию о развёртывании Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, спасательных работах и операциях по оказанию помощи», — написал Моди.

Ранее сообщалось, что на севере Индии от 100 до 150 человек пропали в результате наводнения, произошедшего после схода ледника.