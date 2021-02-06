Эрдоган рассказал об экономических планах Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти республики планируют вывести страну в топ-10 ведущих экономик мира.

Как отметил турецкий лидер, Турция «сегодня в одиночку воплощает в жизнь более половины мегапроектов, реализуемых в мире».

«За 18 лет правления ПСР (Партии справедливости и развития. — RT) Турция добилась значимых результатов во всех областях. Это результат активной поддержки и вклада народа в политику властей», — цитирует агентство Anadolu Эрдогана.

По его словам, власти Турции не собираются останавливаться на достигнутом и планируют новые крупные инвестиции и проекты, что «выведет страну в топ-10 ведущих экономик мира».

Эрдоган также отметил, что для «заслона на пути развития страны» противники Турции используют любые рычаги, в том числе провокаторов внутри страны и террористические организации.