Ливан одобрил применение российской вакцины «Спутник V»

Минздрав Ливана одобрил для использования российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Об этом сообщает информационное агентство страны NNA.

«Научно-технический комитет, сформированный министром здравоохранения временного правительства… согласился выдать разрешение на экстренное использование вакцины «Спутник V», — говорится в заявлении.

Ранее в правительстве Франции отметили, что вакцина «Спутник V» может быть предложена французам, если европейский и французский регуляторы подтвердят её безопасность и эффективность.