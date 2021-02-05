Ливан одобрил применение российской вакцины «Спутник V»

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Минздрав Ливана одобрил для использования российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».
Ливан одобрил применение российской вакцины «Спутник V»
  • Reuters

Об этом сообщает информационное агентство страны NNA.

«Научно-технический комитет, сформированный министром здравоохранения временного правительства… согласился выдать разрешение на экстренное использование вакцины «Спутник V», — говорится в заявлении.

Ранее в правительстве Франции отметили, что вакцина «Спутник V» может быть предложена французам, если европейский и французский регуляторы подтвердят её безопасность и эффективность.

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