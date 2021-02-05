В Сербии осудили экс-начальника Генштаба ВС за шпионаж в пользу США

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Высший суд Белграда приговорил бывшего начальника Генштаба Вооружённых сил Сербии Момчило Перишича к трём годам тюрьмы за шпионаж в пользу США.
В Сербии осудили экс-начальника Генштаба ВС за шпионаж в пользу США
  • globallookpress.com

Об этом сообщает агентство Tanjug.

Судья признал доказанным факт передачи Перишичем засекреченных сведений сотруднику посольства США в Белграде Джону Нейбору.

Другие фигуранты дела получили по полтора года тюрьмы за разглашение военной тайны.

Перишич заявил о несогласии с приговором и о намерении оспорить решение суда.

В феврале 2013 года Гаагский трибунал отменил приговор экс-главе югославского Генштаба Момчило Перишичу. Генерал, приговорённый к 27 годам тюрьмы, был выпущен на свободу — суд признал его апелляцию обоснованной.

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