В Сербии осудили экс-начальника Генштаба ВС за шпионаж в пользу США

Высший суд Белграда приговорил бывшего начальника Генштаба Вооружённых сил Сербии Момчило Перишича к трём годам тюрьмы за шпионаж в пользу США.

Об этом сообщает агентство Tanjug.

Судья признал доказанным факт передачи Перишичем засекреченных сведений сотруднику посольства США в Белграде Джону Нейбору.

Другие фигуранты дела получили по полтора года тюрьмы за разглашение военной тайны.

Перишич заявил о несогласии с приговором и о намерении оспорить решение суда.

В феврале 2013 года Гаагский трибунал отменил приговор экс-главе югославского Генштаба Момчило Перишичу. Генерал, приговорённый к 27 годам тюрьмы, был выпущен на свободу — суд признал его апелляцию обоснованной.