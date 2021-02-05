В Совфеде оценили программную речь Байдена
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По его словам, задача была не самой сложной, так как его предшественник Дональд Трамп «умудрился наломать столько дров в мировых делах, что нужно очень постараться, чтобы выглядеть на этом фоне не лучше».
«В целом весьма предсказуемо, стратегические установки всё те же, и они по-прежнему настораживают. Однако некоторые базовые моменты в речи Байдена отчасти обнадёжили», — написал он в Facebook.
Косачёв отметил, что среди общих проблем, таких как пандемия, климат и ядерное оружие, у России и США есть «много точек пересечения».
Политик назвал настрой Вашингтона на диалог с Москвой «неплохим сигналом».