В Совфеде оценили программную речь Байдена

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Программная речь президента США Джо Байдена в целом оказалась весьма предсказуемой, однако некоторые моменты обнадёживают. С таким заявлением выступил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.
В Совфеде оценили программную речь Байдена
  • © REUTERS/Tom Brenner

По его словам, задача была не самой сложной, так как его предшественник Дональд Трамп «умудрился наломать столько дров в мировых делах, что нужно очень постараться, чтобы выглядеть на этом фоне не лучше».

«В целом весьма предсказуемо, стратегические установки всё те же, и они по-прежнему настораживают. Однако некоторые базовые моменты в речи Байдена отчасти обнадёжили», — написал он в Facebook.

Косачёв отметил, что среди общих проблем, таких как пандемия, климат и ядерное оружие, у России и США есть «много точек пересечения».

Политик назвал настрой Вашингтона на диалог с Москвой «неплохим сигналом».

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