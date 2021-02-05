За сутки в Колумбии зафиксировано более 9 тысяч случаев коронавируса
В Колумбии за прошедшие сутки общее число подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось на 9790, достигнув 2 135 412.
- Reuters
Об этом сообщает Минздрав Колумбии в Twitter.
Общее число выздоровевших в стране достигло 2 001 135, умерших — 55 131.
Ранее первый случай заболевания штаммом коронавируса, обнаруженным недавно в Бразилии, был выявлен в Колумбии.
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