За сутки в Колумбии зафиксировано более 9 тысяч случаев коронавируса

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В Колумбии за прошедшие сутки общее число подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось на 9790, достигнув 2 135 412.
За сутки в Колумбии зафиксировано более 9 тысяч случаев коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает Минздрав Колумбии в Twitter.

Общее число выздоровевших в стране достигло 2 001 135, умерших — 55 131.

Ранее первый случай заболевания штаммом коронавируса, обнаруженным недавно в Бразилии, был выявлен в Колумбии.

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