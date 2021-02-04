За сутки в Колумбии зафиксировано более 11 тысяч случаев коронавируса

В Колумбии за прошедшие сутки общее число подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось на 11 025, достигнув 2 125 622.

Об этом сообщает Минздрав Колумбии в Twitter.

Общее число выздоровевших в стране достигло 1 988 958, умерших — 54 877.

Ранее первый случай заболевания штаммом коронавируса, обнаруженным недавно в Бразилии, был выявлен в Колумбии.