Чехия заказала вакцины от коронавируса для 11 млн граждан
- Reuters
«Чехия заказала вакцины от коронавируса для 11 млн человек... Препарат заказан у всех компаний-производителей, которые допущены к поставкам в страны Евросоюза» — цитирует ТАСС Батьову.
По её словам, Минздрав Чехии в три раза увеличил объём заказа на поставки препарата Pfizer и BioNTech.
Кроме того, в страну в ближайшие дни начнёт поступать вакцина от COVID-19 производства британско-шведской компании AstraZeneca.
Ранее сообщалось, что общее число случаев заболевания коронавирусом в Чехии превысило 1 млн человек.