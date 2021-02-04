Чехия заказала вакцины от коронавируса для 11 млн граждан

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Чехия при посредничестве Еврокомиссии заказала вакцины от коронавируса для 11 млн человек. Об этом заявила представитель Министерства здравоохранения страны Катержина Батьова.
Чехия заказала вакцины от коронавируса для 11 млн граждан
  • Reuters

«Чехия заказала вакцины от коронавируса для 11 млн человек... Препарат заказан у всех компаний-производителей, которые допущены к поставкам в страны Евросоюза» — цитирует ТАСС Батьову.

По её словам, Минздрав Чехии в три раза увеличил объём заказа на поставки препарата Pfizer и BioNTech. 

Кроме того, в страну в ближайшие дни начнёт поступать вакцина от COVID-19 производства британско-шведской компании AstraZeneca.

Ранее сообщалось, что общее число случаев заболевания коронавирусом в Чехии превысило 1 млн человек.

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