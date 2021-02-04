Чехия заказала вакцины от коронавируса для 11 млн граждан

Чехия при посредничестве Еврокомиссии заказала вакцины от коронавируса для 11 млн человек. Об этом заявила представитель Министерства здравоохранения страны Катержина Батьова.

«Чехия заказала вакцины от коронавируса для 11 млн человек... Препарат заказан у всех компаний-производителей, которые допущены к поставкам в страны Евросоюза» — цитирует ТАСС Батьову.

По её словам, Минздрав Чехии в три раза увеличил объём заказа на поставки препарата Pfizer и BioNTech.

Кроме того, в страну в ближайшие дни начнёт поступать вакцина от COVID-19 производства британско-шведской компании AstraZeneca.

Ранее сообщалось, что общее число случаев заболевания коронавирусом в Чехии превысило 1 млн человек.