Мишустин примет участие в заседании ЕАЭС в Алма-Ате

Премьер-министр России Михаил Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета 5 февраля в Алма-Ате.

Об этом заявили в аппарате российского правительства.

«Главы правительств планируют рассмотреть широкий круг вопросов интеграционной повестки дня, касающихся функционирования внутреннего рынка союза», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что «особое внимание предполагается уделить тематике устранения барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС, а также отдельным вопросам совершенствования договорно-правовой базы союза в сфере таможенно-тарифного регулирования».

Ранее Мишустин поздравил Улукбека Марипова с назначением на должность премьера Киргизии.