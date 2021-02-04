Мишустин примет участие в заседании ЕАЭС в Алма-Ате

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Премьер-министр России Михаил Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета 5 февраля в Алма-Ате.
Мишустин примет участие в заседании ЕАЭС в Алма-Ате
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Об этом заявили в аппарате российского правительства. 

«Главы правительств планируют рассмотреть широкий круг вопросов интеграционной повестки дня, касающихся функционирования внутреннего рынка союза», — цитирует сообщение ТАСС. 

Отмечается, что «особое внимание предполагается уделить тематике устранения барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС, а также отдельным вопросам совершенствования договорно-правовой базы союза в сфере таможенно-тарифного регулирования».

Ранее Мишустин поздравил Улукбека Марипова с назначением на должность премьера Киргизии.

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