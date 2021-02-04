Мишустин примет участие в заседании ЕАЭС в Алма-Ате
- globallookpress.com
Об этом заявили в аппарате российского правительства.
«Главы правительств планируют рассмотреть широкий круг вопросов интеграционной повестки дня, касающихся функционирования внутреннего рынка союза», — цитирует сообщение ТАСС.
Отмечается, что «особое внимание предполагается уделить тематике устранения барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС, а также отдельным вопросам совершенствования договорно-правовой базы союза в сфере таможенно-тарифного регулирования».
Ранее Мишустин поздравил Улукбека Марипова с назначением на должность премьера Киргизии.