ЕС приветствовал продление Россией и США договора СНВ

Короткая ссылка
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз приветствует продление Россией и Соединёнными Штатами Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
ЕС приветствовал продление Россией и США договора СНВ
  • globallookpress.com

«ЕС приветствует соглашение, достигнутое Россией и США, по продлению ДСНВ на дополнительные пять лет», — говорится в заявлении Борреля. 

По его словам, ЕС придаёт особое значение данному договору, принимая во внимание его ключевую важность для международной и европейской безопасности.

Также в ЕС призвали добиться дальнейшего сокращения ядерных арсеналов России и США. 

Ранее НАТО также приветствовало продление Москвой и Вашингтоном ДСНВ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить