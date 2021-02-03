ЕС приветствовал продление Россией и США договора СНВ

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз приветствует продление Россией и Соединёнными Штатами Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«ЕС приветствует соглашение, достигнутое Россией и США, по продлению ДСНВ на дополнительные пять лет», — говорится в заявлении Борреля.

По его словам, ЕС придаёт особое значение данному договору, принимая во внимание его ключевую важность для международной и европейской безопасности.

Также в ЕС призвали добиться дальнейшего сокращения ядерных арсеналов России и США.

Ранее НАТО также приветствовало продление Москвой и Вашингтоном ДСНВ.