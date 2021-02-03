Эксперт прокомментировал отношения США со странами Европы

Короткая ссылка
Глава Института Европы РАН Алексей Громыко прокомментировал отношения США с европейскими странами.
Эксперт прокомментировал отношения США со странами Европы
  • Reuters

В беседе с НТВ он выразил мнение, что после брексита Вашингтон лишился своего главного агента в ЕС, но при новом президенте Джо Байдене американская сторона постарается восстановить лояльность Парижа и Берлина.

«С Германией, мне представляется, Соединённым Штатам это будет сделать легче, хотя опять-таки как Штаты выкрутятся из ситуации с «Северным потоком», — сказал эксперт.

Как считает Громыко, в отношении важного для Берлина энергетического проекта Байден, даже будучи его противником, попытается воздержаться от грубых манёвров.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал выборы в США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить