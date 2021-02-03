Эксперт прокомментировал отношения США со странами Европы

Глава Института Европы РАН Алексей Громыко прокомментировал отношения США с европейскими странами.

В беседе с НТВ он выразил мнение, что после брексита Вашингтон лишился своего главного агента в ЕС, но при новом президенте Джо Байдене американская сторона постарается восстановить лояльность Парижа и Берлина.

«С Германией, мне представляется, Соединённым Штатам это будет сделать легче, хотя опять-таки как Штаты выкрутятся из ситуации с «Северным потоком», — сказал эксперт.

Как считает Громыко, в отношении важного для Берлина энергетического проекта Байден, даже будучи его противником, попытается воздержаться от грубых манёвров.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал выборы в США.