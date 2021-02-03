Эксперт оценил перспективы возвращения США в Договор по открытому небу

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Военный эксперт Алексей Леонков оценил перспективы возвращения США в Договор по открытому небу.
Эксперт оценил перспективы возвращения США в Договор по открытому небу
  • © Владимир Сергеев
  • РИА Новости

«США могут вернуться в Договор по открытому небу, так как окончательный выход из него наступает через шесть месяцев после соответствующего решения. Оно было принято со стороны Соединённых Штатов в ноябре прошлого года», — заявил он в беседе со «Взглядом».

Как отметил Леонков, договор нужен для поддержания стабильности в мире.

По словам эксперта, объективные данные, получаемые в ходе полётов, важны и для стран Европы, и для США, и для России.

Ранее сообщалось, что США изучают возможность возвращения в Договор по открытому небу.

Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с продлением договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

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