Эксперт оценил перспективы возвращения США в Договор по открытому небу

Военный эксперт Алексей Леонков оценил перспективы возвращения США в Договор по открытому небу.

«США могут вернуться в Договор по открытому небу, так как окончательный выход из него наступает через шесть месяцев после соответствующего решения. Оно было принято со стороны Соединённых Штатов в ноябре прошлого года», — заявил он в беседе со «Взглядом».

Как отметил Леонков, договор нужен для поддержания стабильности в мире.

По словам эксперта, объективные данные, получаемые в ходе полётов, важны и для стран Европы, и для США, и для России.

Ранее сообщалось, что США изучают возможность возвращения в Договор по открытому небу.

Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с продлением договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).