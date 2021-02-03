Эксперт прокомментировал ситуацию вокруг Договора по открытому небу

Программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай», доцент кафедры политической теории МГИМО Иван Тимофеев прокомментировал ситуацию вокруг Договора по открытому небу.

В беседе со «Взглядом» он выразил мнение, что в России и ЕС возможное решение США о возвращении в ДОН будет воспринято положительно.

«Однако в процедуре возвращения американцев в соглашение всё будет зависеть от того, какие условия могут выдвигать Штаты. Одно дело, если они просто вернутся в тот режим, который существовал ранее, и другое дело, если они поставят условия для своего возвращения. Здесь могут быть сложности», — сказал Тимофеев.

Ранее сообщалось, что США изучают возможность возвращения в Договор по открытому небу.

Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с продлением Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).