В КНР призвали вернуть отношения США и Китая в конструктивное русло

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Член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи заявил о необходимости возвращения двусторонних отношений Китая и США в конструктивное русло.

Соответствующее заявление он сделал в ходе онлайн-встречи с представителями Национального комитета американо-китайских отношений.

По его словам, китайско-американские отношения находятся «в критическом моменте, сталкиваются с новыми возможностями и новыми вызовами».

«Содействие возвращению двусторонних отношений в предсказуемое и конструктивное русло, построение модели мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами — общая задача, которая стоит перед Китаем и Соединёнными Штатами», — цитирует его ТАСС.

Ранее Белый дом заявил о пересмотре отношений с Китаем.

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