В КНР призвали вернуть отношения США и Китая в конструктивное русло
Соответствующее заявление он сделал в ходе онлайн-встречи с представителями Национального комитета американо-китайских отношений.
По его словам, китайско-американские отношения находятся «в критическом моменте, сталкиваются с новыми возможностями и новыми вызовами».
«Содействие возвращению двусторонних отношений в предсказуемое и конструктивное русло, построение модели мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами — общая задача, которая стоит перед Китаем и Соединёнными Штатами», — цитирует его ТАСС.
Ранее Белый дом заявил о пересмотре отношений с Китаем.