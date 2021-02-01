Вексельберг заявил о блокировке на счетах $1,5 млрд из-за санкций

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Минфин США не даёт доступ к личным счетам российского миллиардера Виктора Вексельберга из-за санкций. Речь идёт о сумме более $1,5 млрд, рассказал он в интервью Forbes.
Вексельберг заявил о блокировке на счетах $1,5 млрд из-за санкций
  • РИА Новости

«Больше заморожено. И воспользоваться ими можно только с разрешения Минфина США. Его, правда, не дают», — сообщил бизнесмен.

По его словам, ему не разрешили направить «относительно небольшую сумму» — несколько миллионов — на борьбу с пандемией коронавируса в рамках благотворительности, что стало для него «очередным откровением». 

Вексельберг и его группа «Ренова» подпали под американские санкции весной 2018 года. Гражданам и компаниям Соединённых Штатов запрещено вести любой бизнес с фигурантами санкционного списка.

Миллиардер назвал эти меры необоснованными.

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