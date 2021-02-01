Вексельберг заявил о блокировке на счетах $1,5 млрд из-за санкций
- РИА Новости
«Больше заморожено. И воспользоваться ими можно только с разрешения Минфина США. Его, правда, не дают», — сообщил бизнесмен.
По его словам, ему не разрешили направить «относительно небольшую сумму» — несколько миллионов — на борьбу с пандемией коронавируса в рамках благотворительности, что стало для него «очередным откровением».
Вексельберг и его группа «Ренова» подпали под американские санкции весной 2018 года. Гражданам и компаниям Соединённых Штатов запрещено вести любой бизнес с фигурантами санкционного списка.
Миллиардер назвал эти меры необоснованными.