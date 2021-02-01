На телеканале RTД вышло последнее интервью Ларри Кинга

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На телеканале RTД вышло последнее интервью Ларри Кинга, которое он дал своему давнему другу и соратнику, ведущему RT Рику Санчесу, немногим более года назад.
На телеканале RTД вышло последнее интервью Ларри Кинга

    В интервью Кинг рассказал о своей жизни и о том, почему он никогда не пожалел о сделанном профессиональном выборе. В беседе с Санчесом легендарный журналист вспомнил свои детские годы: уже тогда он мечтал работать на радио и проявлял к окружающим его людям неподдельный интерес.

    Далее были первый выход в эфир, работа на различных радио- и телеканалах, в том числе CNN и RT.

    Кинг рассказал интересные случаи, с которыми он сталкивался как ведущий, прокомментировал общее состояние телеиндустрии, а также раскрыл несколько малоизвестных фактов из своей жизни и главный секрет собственного успеха.

    Ранее Рик Санчес заявил, что Ларри Кинг был великим мастером своего дела, ему не надо было договариваться с гостями об интервью — они сами к нему просились.

    Американский телеведущий, автор программ на телеканале RT Ларри Кинг умер 23 января в возрасте 87 лет.

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