На телеканале RTД вышло последнее интервью Ларри Кинга
В интервью Кинг рассказал о своей жизни и о том, почему он никогда не пожалел о сделанном профессиональном выборе. В беседе с Санчесом легендарный журналист вспомнил свои детские годы: уже тогда он мечтал работать на радио и проявлял к окружающим его людям неподдельный интерес.
Далее были первый выход в эфир, работа на различных радио- и телеканалах, в том числе CNN и RT.
Кинг рассказал интересные случаи, с которыми он сталкивался как ведущий, прокомментировал общее состояние телеиндустрии, а также раскрыл несколько малоизвестных фактов из своей жизни и главный секрет собственного успеха.
Ранее Рик Санчес заявил, что Ларри Кинг был великим мастером своего дела, ему не надо было договариваться с гостями об интервью — они сами к нему просились.
Американский телеведущий, автор программ на телеканале RT Ларри Кинг умер 23 января в возрасте 87 лет.