Китай за сутки выявил 42 новых случая коронавируса

В Китае медики зафиксировали за сутки 42 новых случая инфицирования коронавирусом и выявили 16 бессимптомных носителей.

Как сообщает ТАСС, летальных исходов за 24 часа не зафиксировано, 96 человек были выписаны из медицинских учреждений.

Из 42 новых случаев инфицирования девять являются ввозными.

С начала пандемии китайские медики выявили среди прибывших из-за рубежа 4717 заболевших, из которых 4415 уже выздоровели и были выписаны. На лечении находятся 302 человека, из них пять в тяжёлом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Китае выявили более 100 случаев коронавируса за сутки.