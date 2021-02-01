Китай за сутки выявил 42 новых случая коронавируса

Короткая ссылка
В Китае медики зафиксировали за сутки 42 новых случая инфицирования коронавирусом и выявили 16 бессимптомных носителей.

Как сообщает ТАСС, летальных исходов за 24 часа не зафиксировано, 96 человек были выписаны из медицинских учреждений.

Из 42 новых случаев инфицирования девять являются ввозными.

С начала пандемии китайские медики выявили среди прибывших из-за рубежа 4717 заболевших, из которых 4415 уже выздоровели и были выписаны. На лечении находятся 302 человека, из них пять в тяжёлом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Китае выявили более 100 случаев коронавируса за сутки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить