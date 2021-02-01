Китай за сутки выявил 42 новых случая коронавируса
Как сообщает ТАСС, летальных исходов за 24 часа не зафиксировано, 96 человек были выписаны из медицинских учреждений.
Из 42 новых случаев инфицирования девять являются ввозными.
С начала пандемии китайские медики выявили среди прибывших из-за рубежа 4717 заболевших, из которых 4415 уже выздоровели и были выписаны. На лечении находятся 302 человека, из них пять в тяжёлом состоянии.
Ранее сообщалось, что в Китае выявили более 100 случаев коронавируса за сутки.