Карантин в Израиле продлён до 5 февраля

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Правительство Израиля продлило режим карантина в стране до пятницы, 5 февраля, аэропорт и наземные пограничные переходы будут закрыты до 7 февраля.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху созвал сегодня правительство, чтобы обсудить продление срока локдауна. Правительство одобрило продление существующего общего карантина с сохранением всех действующих правил еще на пять дней до пятницы, 5 февраля», — приводит РИА Новости сообщение канцелярии израильского премьера.

Запрет на работу аэропорта Бен Гурион будет продлён еще на неделю, до полуночи 7 февраля.

Ранее сообщалось, что по данным на 25 января, в Израиле второй компонент вакцины от коронавируса получили более 1 млн человек.

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