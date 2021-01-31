В Аргентине за сутки выявили более 6,9 тысяч случаев COVID-19

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В Аргентине за сути выявили за сутки 6 902 новых случая инфицирования коронавирусом, общее число случаев составило 1 922 264.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

Больше всего случаев инфицирования за последние сутки зафиксировано в провинции Буэнос-Айрес — 3 066. В столице страны выявлен 951 случай.

За минувшие 24 часа подтверждена смерть 156 пациентов с коронавирусом. По данным Минздрава, общее число летальных исходов составило 47 931.

К настоящему времени в Аргентине выздоровели 1 712 868 инфицированных коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что в Бразилии зафиксировали более 58 тысяч случаев COVID-19 за сутки.

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