Гвинея зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»

Национальное управление фармацевтики и лекарственных средств Республики Гвинея зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

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РИА Новости