Гвинея зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»
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- РИА Новости
«Вакцина зарегистрирована в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований «Спутника V» в России», — говорится в сообщении.
Как отмечается, Гвинея стала второй африканской страной, одобрившей применение препарата.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев напомнил, что прививку вакциной «Спутник V» уже сделал президент республики Альфа Конде.
Ранее сообщалось, что вакцина прошла регистрацию в Иране.