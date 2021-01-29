Гвинея зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»

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Национальное управление фармацевтики и лекарственных средств Республики Гвинея зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Гвинея зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Вакцина зарегистрирована в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований «Спутника V» в России», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Гвинея стала второй африканской страной, одобрившей применение препарата.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев напомнил, что прививку вакциной «Спутник V» уже сделал президент республики Альфа Конде.

Ранее сообщалось, что вакцина прошла регистрацию в Иране.

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