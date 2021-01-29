США анонсировали пересмотр политики в отношении Кубы

Соединённые Штаты намерены пересмотреть политику экс-президента Дональда Трампа в отношении Кубы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы пересмотрим политику администрации Трампа в отношении Кубы, как и по другим вопросам национальной безопасности, чтобы гарантировать соответствие наших подходов. Мы пойдём по собственному пути», — приводит ТАСС её слова.

Псаки не уточнила, в чём именно будет заключаться пересмотр отношений.

Ранее Минфин США объявил о включении в санкционный список МВД Кубы и главы ведомства Ласаро Альберто Альвареса Касаса.

Кубинский МИД назвал незаконными введённые ограничительные меры.