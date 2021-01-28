Пентагон отреагировал на сообщения о «захвате» российского ЗРК в Ливии
- Reuters
«Мы в курсе публикации британской Times», — приводит её слова РИА Новости.
Макналти не ответила прямо на просьбу подтвердить или опровергнуть эту информацию.
Она отметила, что Госдепартамент может предоставить больше данных по поводу политики Вашингтона в отношении Ливии.
Ранее The Times опубликовала статью, в которой утверждается, что на американскую авиабазу Рамштайн в Германии секретно доставили захваченный в ходе боёв в Ливии «Панцирь-С1». По словам источников издания, комплекс был куплен у России ОАЭ, а затем передан Ливийской национальной армии (ЛНА).