Пентагон отреагировал на сообщения о «захвате» российского ЗРК в Ливии

Пентагон в курсе публикации британской газеты The Times о том, что в руки американских военнослужащих якобы попал «захваченный» в Ливии российский ЗРК «Панцирь-С1». Об этом заявила представитель ведомства Джессика Макналти.

«Мы в курсе публикации британской Times», — приводит её слова РИА Новости.

Макналти не ответила прямо на просьбу подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Она отметила, что Госдепартамент может предоставить больше данных по поводу политики Вашингтона в отношении Ливии.

Ранее The Times опубликовала статью, в которой утверждается, что на американскую авиабазу Рамштайн в Германии секретно доставили захваченный в ходе боёв в Ливии «Панцирь-С1». По словам источников издания, комплекс был куплен у России ОАЭ, а затем передан Ливийской национальной армии (ЛНА).