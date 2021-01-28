Международные перелёты возобновят ещё из восьми регионов России

Международные перелёты возобновятся из аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска с 8 февраля 2021 года.

«С 8 февраля будут возобновлены перелёты в иностранные государства из международных аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска», — приводит ТАСС сообщение оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что будет увеличено количество регулярных рейсов в Египет из аэропортов России, в которых возобновлены международные полёты, с частотой не более одного рейса в неделю из каждого аэропорта.

Также стало известно, что Россия с 8 февраля возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром.