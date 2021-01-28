В Мексике рассказали о состоянии инфицированного COVID-19 президента

Глава МВД Мексики Ольга Санчес Кордеро заявила, что президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, инфицировавшийся коронавирусом в конце прошлой недели, чувствует себя хорошо и продолжает работать.

«Состояние президента очень хорошее, у него лёгкие симптомы, он уверенно выздоравливает и продолжает исполнять свои обязанности, уделяя внимание государственным делам», — приводит ТАСС её слова.

Она выразила надежду, что президент «проведёт период своей добровольной изоляции наилучшим образом и вернётся к участию в пресс-конференциях, когда это одобрят специалисты».

Ранее Обрадор сообщил, что заболел коронавирусом. В связи с этим ряд мексиканских министров, контактировавших с ним, начали проверяться на наличие коронавируса.