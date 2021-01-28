В Мексике рассказали о состоянии инфицированного COVID-19 президента

Короткая ссылка
Глава МВД Мексики Ольга Санчес Кордеро заявила, что президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, инфицировавшийся коронавирусом в конце прошлой недели, чувствует себя хорошо и продолжает работать.
В Мексике рассказали о состоянии инфицированного COVID-19 президента
  • Reuters

«Состояние президента очень хорошее, у него лёгкие симптомы, он уверенно выздоравливает и продолжает исполнять свои обязанности, уделяя внимание государственным делам», — приводит ТАСС её слова.

Она выразила надежду, что президент «проведёт период своей добровольной изоляции наилучшим образом и вернётся к участию в пресс-конференциях, когда это одобрят специалисты».

Ранее Обрадор сообщил, что заболел коронавирусом. В связи с этим ряд мексиканских министров, контактировавших с ним, начали проверяться на наличие коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить