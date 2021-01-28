Полиция применила слезоточивый газ при протестах в Ливане

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В городе Триполи на севере Ливана полиция применила слезоточивый газ во время уличных протестов.
Полиция применила слезоточивый газ при протестах в Ливане
  • Reuters

Как сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев, у здания городского совета жандармы применили гранаты со слезоточивым газом против толпы демонстрантов, которые ведут себя агрессивно и бросаются камнями.

«Толчком к новым протестным акциям послужила смерть 30-летнего Омара Тайиба, который скончался в госпитале от полученного ночью пулевого ранения. Сразу после похорон люди вышли на улицы», — рассказал один из очевидцев.

По данным Ливанского общества Красного Креста, ночью в ходе столкновений в Триполи 67 человек получили ранения, большинству из них была оказана медицинская помощь на месте, 35 увезены в больницы.

Ранее сообщалось, что более 200 человек пострадали в ходе столкновений в ливанском городе Триполи. 

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