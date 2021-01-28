Власти Португалии назвали «ужасной» ситуацию с коронавирусом в стране
- Reuters
«Не стоит питать иллюзии и полагать, что мы не переживаем тяжелейший период. И мы будем переживать этот период ещё несколько недель», — приводит его слова в эфире телеканала TVI Интерфакс.
Кошта подчеркнул, что ситуация в Португалии «не просто плохая, а ужасная».
По его словам, в стране наблюдается «экспоненциальный рост» новых случаев заболевания коронавирусом, увеличение госпитализаций и «огромное количество смертей».
По мнению властей, ситуация ухудшилась в связи с ослаблением ограничений в Рождество, а также из-за распространения нового штамма коронавируса из Великобритании.
21 января в Португалии решили закрыть школы на 15 дней из-за коронавируса.