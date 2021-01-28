Власти Португалии назвали «ужасной» ситуацию с коронавирусом в стране

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В Португалии в настоящее время наблюдается тяжелейшая ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил премьер-министр страны Антониу Кошта.
Власти Португалии назвали «ужасной» ситуацию с коронавирусом в стране
  • Reuters

«Не стоит питать иллюзии и полагать, что мы не переживаем тяжелейший период. И мы будем переживать этот период ещё несколько недель», — приводит его слова в эфире телеканала TVI Интерфакс.

Кошта подчеркнул, что ситуация в Португалии «не просто плохая, а ужасная».

По его словам, в стране наблюдается «экспоненциальный рост» новых случаев заболевания коронавирусом, увеличение  госпитализаций и «огромное количество смертей».

По мнению властей, ситуация ухудшилась в связи с ослаблением ограничений в Рождество, а также из-за распространения нового штамма коронавируса из Великобритании.

21 января в Португалии решили закрыть школы на 15 дней из-за коронавируса.

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