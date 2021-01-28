В Южной Корее рассказали о планах по вакцинации населения
- Reuters
Об этом сообщает «Рёнхап».
Отмечается, что вакцинация будет бесплатной и стартует в феврале с прививки медработников, которые непосредственно контактируют с больными COVID-19. Затем привьют пациентов санаториев и учреждений по уходу за пожилыми людьми, включая работников этих учреждений.
С середины марта стартует вакцинация других категорий медицинских работников и работников эпидемиологических служб, а после них прививки начнут делать пожилым людям.
Массовая вакцинация всего населения страны начнётся во второй половине этого года.
Ранее компания Pfizer подала заявку в Управление по контролю качества продуктов и медикаментов Южной Кореи на получение разрешения использовать свою вакцину от коронавируса в этой стране.