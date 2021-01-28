В Южной Корее рассказали о планах по вакцинации населения

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Южнокорейское агентство по контролю и профилактике заболеваний рассказало о планах по вакцинации населения страны.
В Южной Корее рассказали о планах по вакцинации населения
  • Reuters

Об этом сообщает «Рёнхап».

Отмечается, что вакцинация будет бесплатной и стартует в феврале с прививки медработников, которые непосредственно контактируют с больными COVID-19. Затем привьют пациентов санаториев и учреждений по уходу за пожилыми людьми, включая работников этих учреждений.

С середины марта стартует вакцинация других категорий медицинских работников и работников эпидемиологических служб, а после них прививки начнут делать пожилым людям.

Массовая вакцинация всего населения страны начнётся во второй половине этого года.

Ранее компания Pfizer подала заявку в Управление по контролю качества продуктов и медикаментов Южной Кореи на получение разрешения использовать свою вакцину от коронавируса в этой стране.

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