Рябков оценил отношения России и США в сфере контроля над вооружениями

Россия рассчитывает, что после продления договора об СНВ-III удастся продвинуться вперёд в переговорах с США по вопросам контроля над вооружениями, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Это время мы рассчитываем использовать для того, чтобы развернуть с США углублённые, интенсивные переговоры о будущем контроля над вооружениями», — цитирует РИА Новости Рябкова.

Он отметил, что это необходимо для выработки нового уравнения безопасности, охватывающего все факторы, влияющие на поддержание стратегической стабильности.

«Рассчитываем, что, несмотря на трудности и общий не очень благоприятный фон наших отношений с Вашингтоном, в этой области получится продвинуться вперёд», — добавил Рябков.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что китайская сторона приветствует договорённость России и США продлить договор СНВ-III.