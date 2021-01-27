Министр обороны Колумбии умер от коронавируса

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Министр обороны Колумбии Карлос Ольмес Трухильо скончался в возрасте 69 лет из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Министр обороны Колумбии умер от коронавируса
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Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на резиденцию президента страны.

В соответствующем коммюнике говорится, что тяжёлая форма коронавируса и осложнение основного заболевания привели к непрерывному ухудшению состояния здоровья Трухильо. В результате этого ночью 26 января министр скончался в Центральном военном госпитале в Боготе.

Ранее стало известно, что у главы МИД Колумбии Клаудии Блум выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.

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