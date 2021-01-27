NDTV: более 80 полицейских пострадали в Индии в ходе протестов фермеров
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Об этом сообщает NDTV со ссылкой на источники в полиции города.
Полиция также отметила, что во время беспорядков было разбито восемь автобусов, в том числе полицейских, и 17 частных автомобилей.
Вместе с этим ТАСС, ссылаясь на участников протестов, сообщил, что в больницах в тяжёлом состоянии остаются более 20 пострадавших со стороны протестовавших фермеров, один человек погиб.
Уточняется, что протесты в Индии связаны с принятием властями страны ряда сельскохозяйственных законов.
Ранее сообщалось, что в результате беспорядков в разных городах Нидерландов задержаны более 150 человек. Люди выходят на улицы уже несколько вечеров подряд в знак протеста против ограничений, введённых в связи с распространением коронавируса.