NDTV: более 80 полицейских пострадали в Индии в ходе протестов фермеров

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По меньшей мере 86 полицейских пострадали в индийской столице во время беспорядков, начавшихся в ходе протестов фермеров.
NDTV: более 80 полицейских пострадали в Индии в ходе протестов фермеров
  • © REUTERS/Adnan Abidi

Об этом сообщает NDTV со ссылкой на источники в полиции города.

Полиция также отметила, что во время беспорядков было разбито восемь автобусов, в том числе полицейских, и 17 частных автомобилей.

Вместе с этим ТАСС, ссылаясь на участников протестов, сообщил, что в больницах в тяжёлом состоянии остаются более 20 пострадавших со стороны протестовавших фермеров, один человек погиб.

Уточняется, что протесты в Индии связаны с принятием властями страны ряда сельскохозяйственных законов.

Ранее сообщалось, что в результате беспорядков в разных городах Нидерландов задержаны более 150 человек. Люди выходят на улицы уже несколько вечеров подряд в знак протеста против ограничений, введённых в связи с распространением коронавируса.

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