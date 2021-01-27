В Германии за сутки выявили более 13 тысяч случаев коронавируса

В Германии за сутки выявлено 13 202 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране зафиксировано 2 161 279 случаев COVID-19.

Такие данные приводит Институт Роберта Коха.

За сутки в ФРГ скончались 982 пациента с коронавирусом, за всё время пандемии — 53 972.

Ранее в Германии зафиксировали случай заболевания штаммом коронавируса, который обнаружили в Бразилии.