Hindustan Times: в Индии пилот вертолёта погиб после аварийной посадки
Об этом информирует Hindustan Times со ссылкой на власти.
Отмечается, что вертолёт, принадлежащий армии, совершил аварийную посадку вблизи Лаханпура.
В результате инцидента пострадали пострадали оба пилота. Они были доставлены в военный госпиталь.
Позднее стало известно о смерти одного из лётчиков в больнице.
Второй пилот, по последним данным, находится в тяжёлом состоянии на искусственной вентиляции лёгких.
Ранее сообщалось, что в округе Монро в американском штате Нью-Йорк потерпел крушение военный вертолёт, на борту которого, предположительно, находились три человека.