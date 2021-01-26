Hindustan Times: в Индии пилот вертолёта погиб после аварийной посадки

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Пилот военного вертолёта армии Индии погиб в результате жёсткой аварийной посадки воздушного судна в регионе Джамму и Кашмир, второй пилот находится в тяжёлом состоянии.

Об этом информирует Hindustan Times со ссылкой на власти.

Отмечается, что вертолёт, принадлежащий армии, совершил аварийную посадку вблизи Лаханпура.

В результате инцидента пострадали пострадали оба пилота. Они были доставлены в военный госпиталь.

Позднее стало известно о смерти одного из лётчиков в больнице.

Второй пилот, по последним данным, находится в тяжёлом состоянии на искусственной вентиляции лёгких.

Ранее сообщалось, что в округе Монро в американском штате Нью-Йорк потерпел крушение военный вертолёт, на борту которого, предположительно, находились три человека.

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