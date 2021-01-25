Меркель и Байден провели телефонный разговор

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден провели телефонный разговор.

Об этом информирует пресс-служба правительства ФРГ.

Как сообщили в Берлине, Меркель в ходе разговора заявила о готовности Германии и европейских партнёров вместе с США брать ответственность в решении мировых проблем.

Также Меркель приветствовала решение Байдена вернуть США во Всемирную организацию здравоохранения и Парижское соглашение по климату.

«Канцлер и президент также обсудили вопросы внешней политики, в частности Афганистана и Ирана, торговую и климатическую политику», — заявили в правительстве Германии.

Кроме того, Меркель пригласила Байдена посетить Германию, когда это будет возможно.

Ранее Меркель поздравила Байдена и Камалу Харрис со вступлением в должности президента и вице-президента США.