Меркель и Байден провели телефонный разговор
- Reuters
Об этом информирует пресс-служба правительства ФРГ.
Как сообщили в Берлине, Меркель в ходе разговора заявила о готовности Германии и европейских партнёров вместе с США брать ответственность в решении мировых проблем.
Также Меркель приветствовала решение Байдена вернуть США во Всемирную организацию здравоохранения и Парижское соглашение по климату.
«Канцлер и президент также обсудили вопросы внешней политики, в частности Афганистана и Ирана, торговую и климатическую политику», — заявили в правительстве Германии.
Кроме того, Меркель пригласила Байдена посетить Германию, когда это будет возможно.
Ранее Меркель поздравила Байдена и Камалу Харрис со вступлением в должности президента и вице-президента США.