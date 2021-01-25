Си Цзиньпин оценил ситуацию с коронавирусом в мире

Председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении на форуме в Давосе оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире.

Он отметил, что «мир добился первоначальных успехов в борьбе с пандемией».

«Однако увеличение числа заражений в последнее время напоминает нам о том, что нам нужно продолжать борьбу. Тем не менее мы остаёмся убеждёнными в том, что зима не может остановить наступление весны… Нет никаких сомнений, что человечество победит вирус и выйдет из этого бедствия ещё сильнее», — цитирует РИА Новости Си Цзиньпина.

14 января стало известно, что группа экспертов Всемирной организации здравоохранения прибыла в китайский город Ухань.

Главный научный сотрудник института имени Гамалеи Феликс Ершов беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в Китае.