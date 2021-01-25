Си Цзиньпин оценил ситуацию с коронавирусом в мире

Короткая ссылка
Председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении на форуме в Давосе оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире.
Си Цзиньпин оценил ситуацию с коронавирусом в мире
  • Reuters

Он отметил, что «мир добился первоначальных успехов в борьбе с пандемией».

«Однако увеличение числа заражений в последнее время напоминает нам о том, что нам нужно продолжать борьбу. Тем не менее мы остаёмся убеждёнными в том, что зима не может остановить наступление весны… Нет никаких сомнений, что человечество победит вирус и выйдет из этого бедствия ещё сильнее», — цитирует РИА Новости Си Цзиньпина.

14 января стало известно, что группа экспертов Всемирной организации здравоохранения прибыла в китайский город Ухань.

Главный научный сотрудник института имени Гамалеи Феликс Ершов беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в Китае.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить