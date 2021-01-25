TOLOnews: автомобиль посольства Италии подорвали в Афганистане
- Reuters
Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на источник в силовых структурах страны.
«Автомобиль, который подвергся нападению, принадлежит посольству Италии. В нём находились афганские сотрудники посольства. В результате взрыва был легко ранен один человек», — сказал собеседник.
Уточняется, что в результате взрыва также был повреждён автомобиль, который принадлежит Министерству экономики Афганистана.
Ранее в Кабуле в результате взрыва погибли три человека. В числе скончавшихся был представитель Афганских сил по защите населения Зиа Вадан.