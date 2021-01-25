Минздрав Мексики рассказал о состоянии больного COVID-19 президента

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В Министерстве здравоохранения Мексики рассказали о состоянии здоровья президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, у которого ранее выявили коронавирус.
Минздрав Мексики рассказал о состоянии больного COVID-19 президента
  • Reuters
  • © Henry Romero

Как пишет РИА Новости со ссылкой на мексиканское ведомство, состояние главы Мексики стабильное, он находится под присмотром команды врачей.

«К счастью, президент в настоящее время находится в стабильном состоянии, проявления и симптомы болезни лёгкие. Он находится... в своей резиденции и... под наблюдением команды медиков, созданной для подобной ситуации», — отметил главный инфекционист Мексики Хосе Луис Аломиу Сегарр.

Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил в своём Twitter, что заболел коронавирусом.

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