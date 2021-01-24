В Израиле обнаружен калифорнийский штамм коронавируса

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Министерство здравоохранения Израиля сообщило об обнаружении калифорнийского штамма коронавируса в стране.

«В центральной лаборатории Министерства здравоохранения был обнаружен в процессе секвенирования ДНК вариант вируса из Лос-Анджелеса», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Отмечается, что от носителя инфицированы четыре человека.

В американском штате Калифорния в конце декабря учёные принялись искать британский штамм коронавируса во взятых биоматериалах, однако вместе с ним они обнаружили и новый, который, вероятно, появился в самом штате.

Ранее сообщалось, что правительство Израиля приняло решение закрыть аэропорт Бен-Гурион для прибывающих рейсов с 26 января в связи с мерами, принимаемыми для борьбы с пандемией коронавируса.

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