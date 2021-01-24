Глава Минздрава ФРГ назвал Лашета основным кандидатом в канцлеры

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Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан назвал лидера Христианско-демократического союза Армина Лашета основным кандидатом в канцлеры от консерваторов.
Глава Минздрава ФРГ назвал Лашета основным кандидатом в канцлеры
  • Reuters

Об этом он сказал в интервью Bild.

«Армин Лашет руководит нашим ХДС и тем самым является естественным кандидатом в канцлеры», — приводит слова Шпана ТАСС.

Глава Минздрава также отверг сообщения о том, что он рассматривает вариант выдвижения собственной кандидатуры в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС.

22 января премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет был официально утверждён новым председателем ХДС Германии.

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