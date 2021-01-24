Глава Минздрава ФРГ назвал Лашета основным кандидатом в канцлеры
- Reuters
Об этом он сказал в интервью Bild.
«Армин Лашет руководит нашим ХДС и тем самым является естественным кандидатом в канцлеры», — приводит слова Шпана ТАСС.
Глава Минздрава также отверг сообщения о том, что он рассматривает вариант выдвижения собственной кандидатуры в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС.
22 января премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет был официально утверждён новым председателем ХДС Германии.