В Германии за сутки выявили более 12 тысяч случаев коронавируса

В Германии за сутки выявлено 12 257 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране зафиксировано 2 134 936 случаев COVID-19.

Такие данные приводит Институт Роберта Коха.

За сутки в ФРГ скончались 349 пациентов с коронавирусом, за всё время пандемии — 51 870.

Ранее в Германии зафиксировали случай заболевания штаммом коронавируса, который ранее обнаружили в Бразилии.